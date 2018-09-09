У южных берегов Испании обнаружен архипелаг, ушедший под воду

Группа исследователей обнаружила в море Альборан древний архипелаг вулканического происхождения, ушедший под воду. Около шести миллионов лет назад он служил «мостом» между Европой и Африкой.

Доклад Верховного совета научных исследований был опубликован в журнале Scientific Reports. В нём сообщается, что архипелаг был промежуточным пунктом миграции разных видов животных между Кабо-де-Гата на территории современной Альмерии и Кабо-де-Трес-Форкас в современной Мелилье. Острова возникли около 10 млн лет назад вследствие вулканической активности. Они отделили Атлантический океан и Средиземное море, что, по мнению учёных, около 5-6 млн лет назад стало причиной пика солёности и высыхания моря. Также исследователи сообщают, что в связи с прекращением вулканической деятельности и охлаждением коры в этом регионе, около 6 млн лет назад архипелаг начал уходить под воду и окончательно исчез с поверхности Альборана 1,8 млн лет назад.

Учёные отмечают, что архипелаг внёс большой вклад в биологическое разнообразие западного Средиземноморья, благодаря тому, что на этих островах могла развиваться новая фауна. Кроме того, наличие такого «моста» способствовало «обмену» сухопутными видами между Пиренейским полуостровом и Африкой. Среди таких видов исследователи называют верблюдов, кроликов, саламандр или ящериц.