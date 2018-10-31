Испанцы придумали метод «очистки» мозга для больных Альцгеймером

Испанская лаборатория Grifols представила новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера, который заключается в заборе плазмы для очищения мозга от скопления дефектных протеинов.

Авторы исследования утверждают, что эта техника может замедлить более чем на 60% развитие заболевания на умеренной стадии. К этой категории относятся пациенты, которые утрачивают некоторые бытовые навыки и нуждаются в постоянном наблюдении.

Суть метода заключается в том, чтобы извлечь бета-амилоиды, которые приводят к патологиям в мозге пациента. Исследователи указывают на то, что эти пептиды циркулируют в плазме, и с помощью плазмафереза их можно извлечь и заменить на альбумин.

Авторы исследования отмечают, что этот метод впервые за 15 лет позволил получить положительные результаты по замедлению развития болезни Альцгеймера в ходе клинических исследований.

В то же время, техника показала свою эффективность лишь для больных на умеренной стадии, в то время как на начальной стадии метод оказался бессилен.