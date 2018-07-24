27 июля над Испанией взойдёт «кровавая» Луна

Самое продолжительное в этом столетии полное затмение Луны 27 июля 2018 года смогут увидеть жители Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Во время затмения Земля будет находиться между Солнцем и Луной, заслоняя её от солнечного света. Из-за особенностей преломления солнечных лучей в земной атмосфере спутник нальётся ярко-красным цветом, создавая визуальный эффект, известный как «кровавая Луна».

Полное затмение продлится 1 час 43 минуты, а общая продолжительность астрономического явления составит 3 часа 55 минут.

В Испании затмение начнётся в 21:30 и продлится до 23:13. Институт астрофизики Канарских островов будет транслировать феномен в реальном времени в режиме онлайн.

На Луну во время затмения можно смотреть без дополнительных средств защиты для глаз, но для более детального рассмотрения рекомендуется использовать телескопы или бинокли.