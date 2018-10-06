Умерла Монсеррат Кабалье

В Барселоне скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. По словам врачей, она ушла из жизни в субботу на рассвете.

Как ранее сообщала Noticia.ru, в середине сентября Кабалье была госпитализирована в больницу Sant Pau из-за проблем с мочевым пузырем. Издание La Vanguardia писало, что певица идет на поправку и может быть выписана в ближайшие дни. Однако этого не произошло.

Свои соболезнования в связи со смертью легендарной певецы уже выразили премьер-министр Испании Педро Санчес и глава каталонского правительства Ким Торра.

Похороны Кабалье пройдут 8 октября в полдень.