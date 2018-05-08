Пенелопа Крус и Хавьер Бардем не хотят превращать совместные съёмки в «привычку»

Актёрская чета дала интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche в преддверии Каннского фестиваля, где будет представлен фильм «Все знают» иранского режиссёра Асгара Фархади, в котором Крус и Бардем сыграли главные роли. Испанские актёры отметили, что совместные съёмки могут многое упростить, но в то же время подчеркнули, что им бы не хотелось превращать это в «привычку».

Крус считает, что актёру необходимо развиваться самостоятельно, а «разлука делает моменты, проведённые вместе, более ценными». Бардем, в свою очередь, заявил, что совместные съёмки в двух фильмах подряд: «Эскобар» и «Все знают» - это совпадение.

По словам Крус, у неё с мужем разные подходы к роли: если Бардем стремится к «полному погружению», то ей необходима возможность «сбежать от персонажа». При этом актриса отметила, что их в профессиональном плане сближает постоянное желание учиться новому.