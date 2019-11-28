В Испании выбрали лучший сыр

Cremositos del Zújar признан лучшим сыром в Испании. Он получил премию от Министерства сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия в номинации «Лучший сыр 2019».
Сыр Cremositos del Zújar производит компания Arteserena. Он также победил в номинации «Лучший выдержанный овечий сыр». Кроме того, продукт дважды завоевывал золотую медаль на мировом уровне - в конкурсе Wolrd Cheese Awards.
Pazo de Anzuxao (производитель - Lácteos Anzuxao) удостоился в этот раз первого места в номинации «Лучший выдержанный сыр из коровьего молока».
Pajarete (производитель - Lopicomo ) стал лучшим в категории «Выдержанные смешанные сыры».
El Retamar de Cabra (компания Esperanza del Castillo) назван «Лучшим выдержанным козим сыром».
А Flor de Dehesa (производитель - Hacienda Zorita-Farm Foods) победил в номинации «Лучший сыр с плесенью».Темы: Бизнес