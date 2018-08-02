В Испании ввели новые правила для Uber и Cabify, каршеринга и машин со спецсигналами

Одно из главных нововведений касается таких компаний как Uber и Cabify, которые предоставляют услуги аренды автомобиля с водителем. Их обязали сменить госномера. Регистрационный знак, расположенный сзади, должен будет иметь следующий формат: белые символы на синем фоне.

Документ уже вступил в силу, но автовладельцам дали год на то, чтобы сменить регистрационный номер.

Кроме того, согласно новых правил, машины пожарных, медицинских и спасательных служб должны будут обзавестись синими проблесковыми маячками. До этого синий сигнал использовала только полиция, а у остальных экстренных служб были маячки жёлтого цвета. Поскольку жёлтые сигналы также предусмотрены для автомобилей коммунальных и ремонтных служб, на испанских дорогах порой возникала путаница. К тому же, отныне сигналы будут такими же, как в соседних странах, Франции и Португалии, экстренным службам которых зачастую приходится работать вместе.

Новые правила вводятся также для услуги совместного использования транспортных средств. Документ устанавливает для каршеринга особый отличительный знак – наклейку V-26, которая будет обозначать автомобили в общественном пользовании, что позволит властям с лёгкостью их идентифицировать.