В Испании разрабатывают новые требования к цельнозерновому хлебу

Цельнозерновой хлеб, который продаётся в испанских магазинах, не всегда соответствует своему названию. Новый законопроект обяжет производителей указывать его реальный состав.

Зачастую такой хлеб не на 100% изготовлен из цельнозерновой муки. Производители прибегают к добавлению муки, прошедшей дополнительную обработку, а также отрубей, пшеницы или ржи. Это возможно из-за пробелов в законодательстве, поскольку в нём отсутствуют точные указания о том, каково должно быть процентное соотношение мучных компонентов в хлебе, для того чтобы он считался цельнозерновым.

В новом законопроекте будет дано изменённое определение «цельнозернового хлеба». Документ конкретизирует характеристики и унифицирует требования к производству цельнозернового хлеба. Предполагается, что на упаковках с хлебом будет указываться процентное соотношение добавок, при их наличии.

С принятием нового законодательства власти пытаются добиться того, чтобы потребитель получал более полную и достоверную информацию, перед тем как совершить покупку.