В Испании пройдёт новая международная оборонная выставка

Ассоциации оборонных компаний Испании проведут первую в стране Международную выставку-ярмарку оборонной промышленности (Feindef). Мероприятие запланировано на 29-31 мая 2019 года и будет организовано при поддержке Испанской ассоциации технологий воздушной обороны (Tedae) и Ассоциации предприятий-подрядчиков государственных администраций (Aesmide).

Feindef заменит специализированную выставку в области безопасности Homsec, которая проводилась в предыдущие годы. Новую выставку планируется проводить раз в два года.

Как сообщается в заявлении Министерства обороны, цель мероприятия – позиционирование Испании «на уровне соседних стран в организации отраслевых мероприятий».

Оборонное ведомство поддерживает проведение и организацию этой выставки, которая должна стать площадкой для встречи профессионалов в области вооружений и безопасности, а также для презентации новейших технологий и продуктов.

Выставка открыта для участников из разных стран. В основном, в ней будут принимать участие представители стран Европейского Союза, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки.