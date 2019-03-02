В Испании появился первый магазин без продавцов

Компания Tudecora открыла в Мадриде магазин, в котором нет ни одного консультанта или кассира. Мебельный магазин стал первым в своём роде в Испании.

Tudecora позиционирует торговые точки без продавцов как «новый формат шопинга». В компании рассказали, что пример был взят с магазина Amazon Go, который появился в американском Сиэтле год назад.

Магазин в Мадриде начал работу в ноябре. Ежемесячно его посещает около двух десятков покупателей. Новый формат также был успешно опробован в Гвадалахаре, после чего компания приняла решение создать сеть магазинов самообслуживания по всей Испании.

Магазин работает с 10:00 до 22:00 без выходных. Клиент может открыть дверь с помощью приложения Tudecora на мобильном телефоне, которое можно скачать бесплатно. После того как покупатель оказался внутри, ему даётся час на то, чтобы ознакомиться с ассортиментом. Заказ можно сделать на месте с помощью электронного терминала, установленного в помещении, или в мобильном приложении.

Площадь магазина – 30 м2. В нём представлены различные модели шкафов, стеллажей, изголовий и других предметов мебели, а также образцы материалов, тканей и фурнитуры. Таким образом, у клиента есть возможность самостоятельно подобрать желаемую комбинацию. При необходимости покупатель может обратиться за советом к консультанту, с которым можно пообщаться по видеосвязи.

В Tudecora уверены, что такой формат торговли подойдёт для самых разных товаров. Компания также собирается предоставлять услуги по внедрению технологии и сопровождению магазинов.