В Испании появилось первое аптечное оливковое масло

Семейство Бланко из андалусского города Убеда выпустило первое оливковое масло категории virgen extra (AOVE), реализуемое в аптечных сетях. Как сообщают информационные агентства Испании, его продажи уже ведутся в 72 аптеках в рамках инициативы Yo, verde, представляющей оливковое масло как продукт, имеющий огромную пользу для здоровья. Большинство пунктов его продажи расположено в Мадриде.

Арасели Бланко, ответственная за коммерческую составляющую проекта, рассказала, что его идея зародилась два года назад. Четыре поколения ее семьи были связаны не только с выращиванием оливок и производством масла, но и с сектором здравоохранения. Ее брат Хосе Рамон Бланко – фармацевт, а отец – онколог. "С такими корнями неудивительно, что мы пустились в эту авантюру, используя часть производимых на 200 гектарах нашего поместья в Убеде оливок", - поделилась Арасели.

Так появилось масло Yo, verde сорта Picual, основной отличительной особенностью которого является ранний сбой урожая сырья – в октябре, когда оливки только начинают созревать, что при отжиме придает им более интенсивный и свежий вкус. Это позволяет гарантировать высокое содержание природных антиоксидантов, провитаминов, полифенолов и питательных веществ, которые делают масло идеальным средством для предотвращения различых заболеваний, подходящим для всей семьи. Для получения этого "зеленого золота" оливки собирают в течение двух октябрьских ночей, чтобы гарантировать идеальную температуру для данного процесса и последующего холодного отжима.

В ходе нынешней кампании было произведено 5 800 литров масла, и на данный момент в продаже осталось всего 2 000 бутылок. Их выпуск – выверенный до мельчайших деталей процесс: розлив продукта осуществляется при холодном температуром режиме с использованием азота, что позволяет избежать контакта с воздухом и окисления.

Сами бутылки абсолютно непрозрачны, что позволяет защитить масло от света. С момента поступления продукта в продажу ведется строгий контроль за тем, чтобы его свойства остались неизменными, поэтому приобрести масло можно только до июля: вновь на прилавках оно появится только в ноябре.