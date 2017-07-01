В Испании отметили 60-летие культового автомобиля Seat 600

Компания Seat отметила 60-летие со дня начала продаж первой партии легендарной модели "600", за годы существования которой было продано почти 800 000 автомобилей. Как сообщают информационные агентства Испании, в период с 1957 по 1973 годы потребители приобрели 794 406 машин Seat 600.

Представители компании рассказали, что автомобиль, который выпускался в Барселоне, произвел настоящую революцию на рынке. Он был ориентирован на новый развивающийся социальный класс и снискал огромный коммерческий успех. Для того, чтобы удовлетворить высокий спрос, фирма последовательно увеличивала объемы производства: если в начале 1958 года в день выпускалось 40 машин, то к концу 1964-го эта цифра выросла до 240.

Стартовая стоимость Seat 600 в 1957 году составляла 65 000 песет, что составляет примерно 18 000 евро в пересчете не современные цены. На тот момент эта сумма была эквивалентна средней по Испании зарплате за 3,5 года. В 1973 году, когда выпуск модели прекратился, ее стоимость составляла 77 291 песету (7 700 евро).

Seat 600 продавался в основном в Испании, однако машина также экспортировалась в Колумбию, Финляндию, Бельгию, Данию, Нидерланды и Грецию. Всего за границу было продано около 80 000 автомобилей этой модели, что составляет всего 10% от общего объема производства.

В настоящее время самой популярной моделью бренда является хэтчбек Ibiza: ежедневно с конвейера сходят 700 подобных автомобилей.