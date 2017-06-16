Представители испанской каршеринговой платформы Amovens подали в суд на французских коллег из BlaBlaCar

В минувший вторник представители испанской каршеринговой платформы Amovens подали в суд на французскую компанию BlaBlaCar, обвинив ее в недобросовестной конкуренции. Как сообщают информационные агентства, ей приписывается информационный шпионаж.

В Amovens рассказали, что сотрудники BlaBlaCar в течение нескольких месяцев пользовались платформой с помощью информационных ботов с целью получения информации о сообществе пользователей своих испанских коллег, которое насчитывает уже около миллиона человек. Используя фальшивые профили, роботы BlaBlaCar периодически осуществляют сотни тысяч информационных запросов с целью анализа общего количества предлагаемых мест на маршрутах Amovens.

Авторы иска заявляют, что представители BlaBlaCar совершили ряд действий, которые могут быть расценены как проявления недобросовестной конкуренции. По мнению истцов, подобные шаги, противоречащие принципам порядочности, направлены на получение конфиденциальной информации и предпринимательской тайны, а значит, противоречат Закону о нечестной конкуренции 3/1991 от 10 января. "Подача этого иска крайне важна с точки зрения отстаивания наших интересов в свете поведения французской компании и предотвращения подобных шагов в будущем", подчеркнули источники в испанской фирме.