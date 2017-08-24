Мэр Барселоны: теракты почти не повлияли на экономику

Мэр Барселоны Ада Колау совместно с представителями различных секторов экономики дала пресс-конференцию, в ходе которой сообщила, что на данный момент каких-либо значимых последствий терактов в Каталонии для экономики Барселоны не наблюдается. По её словам, несмотря на сложившуюся обстановку, в сфере экономики сохраняется нормальная ситуация.

Мэр заявила, что ситуация будет и дальше отслеживаться, чтобы можно было в полной мере оценить реакцию местной экономики. Этой же линии придерживался и второй заместитель мэра Жауме Колбони, который отметил, что пока рано делать выводы о влиянии последних событий.

Что касается сферы туризма, присутствующие, среди которых были высокопоставленные представители различных компаний, профсоюзов и ассоциаций, заверили, что интерес туристов к Барселоне, несмотря на случившееся, не угаснет.

Кроме того, представители мэрии и организаций воспользовались случаем, чтобы выразить слова благодарности полиции Каталонии и экстренным службам за их действия во время терактов. Также Колау высоко оценила степень содействия, которое проявили граждане и отдельные компании в отношении пострадавших.