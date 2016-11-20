Гражданская гвардия Испании предупредила о "двойниках" монет в 2 евро

Гражданская гвардия предупредила жителей Испании о сходстве монеты достоинством в 2 евро с денежными знаками других стран, имеющими гораздо меньшую ценность. Как сообщает газета ABC, речь идет о египетском фунте и монетой номиналом 10 тайских батов. В пересчете на евро они эквивалентны 10 и 24 евроцентам соответственно. В связи с этим вышеозначенные иностранные монеты стали крайне востребованными у мошенников. Соответствующее предупреждение было опубликовано в официальном аккаунте Гражданской гвардии в Twitter.

Египетские и тайские монеты выполнены из практически аналогичного материала и имеют очень похожий дизайн, поэтому их легко можно получить на сдачу в супермаркете или в автоматах. Подобные "двойники" имеются и у монеты достоинством в 1 евро, которая очень похожа на венесуэльский боливар, ценность которого в пересчете на европейскую валюту составляет 9 центов.