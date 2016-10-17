Фруктовая лавка на рынке Бокерия признана лучшей в Испании

Фруктовая лавка Morilla Fruites, расположенная на знаменитом рынке Бокерия в Барселоне, признана лучшей во всей Испании в рамках вручения премий Premios Golden Gold. Как сообщают информационные агентства страны, их вручает итальянская ассоциация производителей фруктов и овощей долин Валь Веноста (VI.P).

Награды Golden Gold, присужденные в рамках международной агропродовольственной выставки Fruit Attraction в Мадриде, призваны отметить труд производителей фруктов и их стремление гарантировать качество продукта. Владелец Morilla Fruites Эдуардо Морильяс рассказал, что он относится ко второму поколению управляющих лавкой. "Эта премия вдохновляет меня на дальнейшую работу, следуя нашей привычной модели близости к потребителю", - поделился Морильяс.

В борьбе за звание лучшей с Morilla Fruites боролись еще 5 000 торговых точек.