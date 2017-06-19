Еврокомиссия пророчит Испании лидерство в создании рабочих мест

По прогнозам Европейской комиссии, в текущем году в Евросоюзе будет наблюдаться общая тенденция к увеличению числа рабочих мест. По данным организации, во всех странах региона повысится уровень занятости населения, однако изменения будут происходить в разном темпе: в среднем по ЕС тем роста составит 0,9%, в то время как в некоторых государствах эта цифра достигнет 3%, а в других не превысит 0,5%. Так, лидерами с точки зрения создания рабочих мест станут Люксембург (+3,1%), Мальта, Ирландия, Испания (+2,3%) и Кипр.

Помимо этого, уровень роста на отметке выше средней по региону, но ниже 2%, будет наблюдаться в Дании, Германии, Австрии, Греции, Португалии, Нидерландах, Швеции, Хорватии и Словении. В Бельгии данный показатель будет соответствовать среднеевропейскому и составит 0,9%. В 12 странах прирост занятости будет происходить в темпе ниже среднего. В их число войдут Франция, Великобритания и Италия, а также некоторые северные страны, включая Финляндию, и многие государства Восточной Европы. Последние пять мест рейтинга занимают Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Румыния.

Лидерами с точки зрения более активного создания рабочих мест станут Люксембург (3,1% против 3% в 2016 году), Хорватия (1,9% против 0,7%), Греция (1,4% против 1,3%), Франция (0,8% против 0,5%), Болгария (0,6% против 0,5%), а также Латвия и Румыния, где тенденция к сокращению их числа сменится тенденцией к созданию. Что касается Испании, то темпы прироста несколько замедлятся – с 2,9% до 2,3%.