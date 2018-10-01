Bankinter вошёл в число самых устойчивых банков мира

Испанский банк Bankinter был включён в Dow Jones Sustainability Index – биржевой рейтинг, в который входят компании с самым высоким уровнем корпоративной ответственности мире.

Решение о включении в индекс основывается на оценке консалтинговой компании RobecoSAM, которая представила соответствующий доклад 13 сентября.

Вхождение в список наряду с самыми устойчивыми компаниями мира свидетельствует о качественном скачке для испанского банка. В прошлом году банк был включён в индекс устойчивости, но на европейском уровне.

В руководстве Bankinter отметили, что для банка честь присоединиться к престижным компаниям с высоким уровнем корпоративной ответственности, и это свидетельствует о признании работы всех сотрудников финансового учреждения. В банке в очередной раз подчеркнули свою приверженность концепции устойчивого развития.

В рейтинге Bankinter фигурирует в числе 27 самых устойчивых банков мира. Он получил оценку 82 из 100, которая охватывает разные аспекты: финансовую стабильность, налоговую стратегию, безопасность данных и кибербезопасность, экологическую отчётность, развитие человеческого капитала, привлечение и удержание человеческих ресурсов и филантропию.

В Bankinter действует план устойчивого развития на 2016-2020 годы, получивший название План «Три в ряд». По экологическому направлению банк недавно запустил новую инициативу, представив первый путеводитель для финансовых учреждений по процессам определения, измерения и оценки возможностей и финансовых рисков, связанных с воздействием на природный капитал. Испанский банк был выбран для участия в этом международном проекте организацией Natural Capital Coalition, которая сотрудничает с программой ООН по окружающей среде.