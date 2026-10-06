Вчера вечером в центре Барселоны прошла крупная демонстрация: 20 тысяч участников по оценке Guardia Urbana и 120 тысяч по данным организаторов. Они требовали снижения арендной платы, бессрочных договоров аренды, ограничения спекулятивных покупок жилья и призывали к всеобщей забастовке.

Само шествие прошло в целом мирно, но после его официального завершения около Passeig de Gràcia и Plaça de Catalunya начались столкновения. Группы людей в масках строили баррикады, поджигали контейнеры и бросали предметы в полицию. Mossos применили спецсредства для разгона. Беспорядки продолжались примерно до полуночи.

По последним утренним данным, задержаны 13 человек, включая одну несовершеннолетнюю. 30 полицейских получили лёгкие травмы.