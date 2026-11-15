Подросток из скаутской группы потерялся вчера вечером возле перевала Коль-де-Баньюльс, на границе Испании и Франции. Группа шла из Портбоу в Эсполью. Связь с мальчиком оборвалась около 18:30, когда уже стемнело.

Всю ночь спасатели с собаками прочёсывали леса и горы, использовали и дроны. А мальчик тем временем спускался с перевала, а потом уснул под открытым небом. Утром он продолжил путь и упал, но серьёзно не пострадал.

Исцарапанного подростка обнаружили в районе муниципалитета Колера и эвакуировали вертолётом в больницу в Жироне.