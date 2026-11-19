Гражданская защита Каталонии предупреждает, что до 13:00 на отдельных участках от Гаррафа до Ла-Сельвы, включая Барселону и Маресме, высота волн может превысить 2,5 метра. Для побережья провинции жёлтое предупреждение AEMET действует до 17:00.

На возвышенностях к западу от Барселоны, в том числе в районах Байш-Льобрегат и Вальес-Оксиденталь, утром возможны порывы западного ветра свыше 72 км/ч. Гражданская защита советует держаться подальше от волнорезов и участков набережных, до которых доходят волны.