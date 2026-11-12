Рюкзак с бомбой оставили рядом с газовыми трубами, сообщает Noticias Cuatro. Соседи разыскиваемого мужчины рассказали о постоянных конфликтах и его угрозах взорвать здание. Полиция проверяет эту версию - мотив нападения пока не установлен.

Мануэля Ф. подозревают в стрельбе по 17-летней девушке и установке бомбы в рюкзаке 10 ноября. При взрыве погибли полицейский и служебная собака, ещё один сотрудник получил тяжёлые ранения. Подозреваемого пока не нашли.

Прозвище «Русский» связано с его партнёршей из России. Женщину уже допросили.