В интервью El Mundo бывший глава Каталонии рассказал о переговорах после выборов 2023 года. Чтобы остаться премьером, Педро Санчесу нужны были голоса семи депутатов от партии Junts и он пошёл на сделку с сепаратистами. Пучдемон признался:

«В конечном счёте мы воспользовались амбициями Санчеса, чтобы победить Испанию»

Победой Пучдемон назвал амнистию по делам, связанным с попыткой отделения Каталонии. По его словам, его удивило, как легко социалисты согласились на это условие. Они также приняли предложение Junts вести переговоры в Швейцарии с международным посредником. Закон об амнистии вступил в силу в июне 2024 года.