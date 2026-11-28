Утром лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо прилетел в Сеуту, как и обещал главе города Хуану Вивасу. Вместе они зашли в храм Богоматери Африканской, прогулялись по центру и выпили кофе на террасе. По дороге местные жители останавливались, чтобы поговорить с Фейхоо и сфотографироваться.

Премьер Педро Санчес планирует провести субботу с семьёй и заняться спортом, сообщили в его партии.

Бывший мэр Барселоны Ада Колау утром вернулась домой на поезде из Мадрида. Завтра она проголосует в Барселоне.

Кандидат от Podemos Ирене Монтеро начала день с прогулки за городом со своей собакой Румбой.

А Мириам Ногерас из каталонской партии Junts надела боксёрские перчатки и отрабатывала с тренером удары.