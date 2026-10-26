57-летняя Магдалена Леаль уже больше года ведёт небольшой бизнес Lamandala: собирает подарочные коробки с местными продуктами для компаний, частных покупателей и гостей туристических апартаментов.

Внутри, например, паштет, хлебные палочки и сидр. Состав меняется каждый месяц, но в коробке всегда есть что-то сделанное самой Магдаленой. В последний набор она положила подставку под чашку с нарисованным цветком.

Магазин работает в торговом центре Coia 4. Каждый месяц выходит ограниченная серия из 24 подарочных коробок. Отдельно принимают индивидуальные заказы, в том числе для праздников и корпоративных подарков.

Много лет назад Магдалену признали недееспособной. После изменения законодательства ей вернули дееспособность, и при поддержке брата она зарегистрировалась как предпринимательница.

Теперь с ней работает сотрудница на полставки. Магдалена выбрала её сама: поскольку она не умеет читать и писать, кандидатки присылали видеорезюме.