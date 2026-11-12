Совет острова одобрил процедуру выкупа более 20 гектаров территории крепости, чтобы восстановить разрушающиеся стены и сохранить археологические объекты.

У замка необычная история: в 1811 году жители Аларо собрали деньги и выкупили его у государства. Позже крепость снова продали на аукционе. Поместье с замком в итоге перешло семье Ординас, которая выставляла его за 3,4 млн евро. Переговоры с властями о добровольной продаже результата не дали.

Изъятие ещё не завершено: открыт срок подачи возражений (20 рабочих дней). Владельцам положена компенсация, но её окончательный размер пока не определён.