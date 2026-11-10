Хуан Франсиско Леон из Убеды (провинция Хаэн, Андалусия) купил старый дом для своей семьи. Во время ремонта за перегородками обнаружился фасад церкви эпохи Возрождения. Ремонт остановили ради сохранения памятника: дальнейшая переделка здания требовала согласования. Семья в итоге приобрела другое жильё.

За случайное обнаружение исторической ценности закон предусматривает денежную награду, которую рассчитывают от оценочной стоимости находки. Власти Андалусии сначала отказали собственнику, и он обратился в суд. Прошло 10 лет и теперь, по данным El País, судебный спор завершён, а комиссия определила вознаграждение - свыше 1 млн евро. Деньги хозяин пока не получил.

По статье 44 испанского закона об историческом наследии, нашедшему полагается 25% оценочной стоимости находки, ещё 25% — владельцу места её обнаружения. Если это один человек, он получает 50%.

Фото: Альберто Роман / Ideal