Художественный руководитель Королевского театра Мадрида Жоан Матабош принял в Вене премию International Opera Awards в номинации «Оперная компания года». Среди финалистов были Лионская опера и Английская национальная опера. Сам приз сделали из досок старой сцены венского театра «Ан дер Вин».

Первую награду мадридцам вручили в 2021 году за программу 2019-го и возвращение к спектаклям во время пандемии. Дважды в этой номинации побеждали ещё только два театра — Баварская государственная опера и берлинская «Комише опер».