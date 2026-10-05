Их концерты похожи одновременно на рейв, встречу старых друзей и групповую терапию — ту самую, после которой вдруг снова вспоминаешь, как это: чувствовать себя живым.

СБПЧ — самая искренняя группа из тех, на чьих концертах так хочется танцевать. И самая танцевальная из тех, на чьих концертах вы точно будете смеяться и плакать.

В этом году группа отмечает 20-летие новым шоу: проверенные временем хиты, новый материал, шарики за ролики, прыжки до потолка и полный хаос на сцене в лучшем смысле этого слова. Полтора часа, чтобы забыть обо всём на свете.

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