Звёзды Голливуда задали моду на Испанию

Пока турпоток из Британии и Германии падал, США его стремительно наращивали. С июня по август в Испании побывали 1,31 млн американских туристов. Это на 172 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Туроператоры уверены, что такая популярность связана с модой на Испанию среди американских селебрити, которые проводят здесь каникулы и покупают недвижимость. Среди тех, кто неравнодушен к Испании, много известных актёров: Мэттью Макконахи, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум, Уилл Смит, Кира Найтли, Ева Лонгория, Сальма Хайек, Рассел Кроу, Вуди Аллен, Роберт Паттинсон, Шэрон Стоун, Мэтт Деймон. Некоторые вообще переехали в Испанию.