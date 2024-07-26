Жители испанских городов организуют патрули для борьбы с карманниками

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Такие «народные дружины» координируют свои действия через Telegram и выслеживают карманников.
Их главная цель — сфотографировать вора и распространить снимки. Таким образом патрули хотят сделать невозможным их промысел. Они пытаются наладить отношения с полицией местными торговцами, чтобы действовать эффективнее. Нередко патрули пользуются приложением Pickpocket alert, куда можно загрузить фото карманников и отметить точку на карте. Подписчики сразу получат уведомление. Приложение работает в Валенсии, Кордове, Севилье, Барселоне, Мадриде, Милане и Риме.