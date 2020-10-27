ЖД-линия соединит Барселону с первым терминалом аэропорта в 2022 году

Доехать на поезде до аэропорта Барселоны «Эль-Прат» можно будет уже в 2022 году. Как стало известно изданию 20minutos, Совет министров одобрил во вторник второй этап строительных работ. Он продлится два года.
За это время планируется достроить железнодорожный отрезок от Барселоны до терминала Т1. Время в пути займёт 19 минут. Сейчас со столицей Каталонии соединён только второй терминал аэропорта.
Проект потребует инвестиций в размере 73,77 млн евро. Предстоит построить 4510 метров путей, из которых 3400 будут заключены в туннель.Темы: Туризм Барселона