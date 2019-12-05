Забастовка испанских железнодорожников в четверг затронула 11550 пассажиров

По данным Министерства развития Испании, в четверг забастовка работников железнодорожной компании Renfе затронула в общей сложности 11550 пассажиров. Оператору пришлось отменить 155 поездов, 28 из которых - высокоскоростные AVE (6300 пассажиров) и поезда дальнего следования.
Сегодняшняя забастовка железнодорожников проходит в три этапа по четыре часа каждый: с 00:00 до 4:00, с 11:00 до 15:00 и с 20:00 до 00:00. Следующая забастовка намечена на 20 декабря.
Как сообщалось ранее, начало декабря в Испании ознаменуется целым рядом забастовок транспортников.Темы: Туризм