Худшие испанские направления для пожилых экспатов

Последние новости Испании на русском языке
Все знают, что Испания — рай для пенсионеров. Но есть исключения. О них упоминает журнал International Living. Самыми неудачными локациями авторы считают зону Ла-Манга в Мурсии и муниципалитеты возле Гибралтара.
Первое направление попало в антирейтинг из-за экологических проблем на побережье, лишивших местные пляжи голубых флагов качества. А гибралтарское направление не рекомендовано из-за контрабандистов.
Лучшими городами для комфортной жизни на пенсии авторы считают Бенальмадену и Михас (Малага), Альмуньекар (Гранада), Ситжес (Барселона) и Мирафлорес-де-ла-Сьерра (Мадрид).