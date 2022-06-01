Хозяин испанского бара объяснил, почему берёт 20 центов за подход официанта к столику

В муниципалитете Бенавенте (Самора) есть бар, который прославился своим странным меню. Там прописано, что посетители смогут подозвать официант к столику на террасе только за деньги: 20 центов за каждый подход.

Так, один из клиентов написал: «Каждый раз, когда официант подходил к нашему столику, чтобы принести что-нибудь (пиво, закуски…), с нас брали 20 центов. Последней каплей стал 1 евро, который с нас взяли за то, что принесли приборы для поедания тоста, который мы заказали».

Фотография меню попала в соцсети ещё в 2021 году. Но только сейчас хозяин бара Анхель Вильяр решился прокомментировать свою ценовую политику. «Всегда цены на террасе выше, чем на барной стойке», - объяснил он. По его словам, его заведение решило «быть прозрачным» и открыто сообщать клиенту, сколько он переплачивает, сидя на террасе. Кроме того, он подчеркнул, что во время пандемии бар отменил комиссию, так как всем приходилось есть на террасе из-за санитарных требований.