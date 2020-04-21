Власти Памплоны отменили Сан-Фермин

Один из самых ярких испанских фестивалей — Сан-Фермин — отменён из-за коронавируса. Об этом власти Памплоны сообщили во вторник. Праздник должен был начаться 6 июля и продлится до 14 июля. В заявлении говорится, что Сан-Фермин в этом году вряд ли уже удастся провести. Глава города Ана Элисальде отметила, что это решение «хоть и ожидаемо, но всё равно очень печально».
Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне уже 800 лет. Фестиваль неизменно привлекает в город огромное число туристов из разных стран мира. Торжества длятся неделю и включают множество различных мероприятий, в том числе энсьерро — бег от 12 разъяренных быков по улицам города. Нередко энсьерро заканчивается госпитализацией участников и даже приводит к человеческим жертвам.
За всю историю своего существования Сан-Фермин переносили всего несколько раз. А за последние 200 лет фестиваль ещё ни разу не отменяли из-за пандемии, хотя за это время страна пережила и эпидемию холеры, и печально известную испанку, вспоминает историк Мигель Ису. В последний раз праздник отменили частично в 1997 году, когда террористы ETA убили политика Мигеля Анхеля Бланко.Темы: Туризм Памплона