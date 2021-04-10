Власти Испании опровергли информацию о масках на пляже

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В Испании опровергли информацию о введения требования об обязательном ношении масок на пляже или во время купания в море.
Как сообщает АТОР, представители Минздрава Испании пытаются внести ясность в связи с недавно одобренными правилами по обязательному ношению масок жителями и гостями страны. По их мнению, новый закон, который вступил в силу в марте, был неправильно интерпретирован: маски не нужно носить на пляже всегда. Загорать и купаться можно без масок, соблюдая при этом разумную осторожность.
Как говорится в пояснениях, маски можно снимать на пляже, «когда человек остается в определенном месте и соблюдает минимальное расстояние в 1,5 метра от лиц, не являющихся членами семьи».
При этом маски по-прежнему необходимо носить в случае прогулки по пляжу или в общественных местах курортных зон, за исключением мест приема пищи и напитков.
Индустрия туризма в Испании резко отреагировала на объявление «драконовских правил», заявив, что этим летом строгие требования отпугнут потенциальных отдыхающих.
Так, Хосе Луис Зареда, вице-президент Exceltur, организации, представляющей туристическую отрасль Испании, заявил в интервью El País, что требования минздрава страны превращают пляжи в «открытые госпитали».