Власти Испании будут выкупать отели и закрывать их

В 2022 году на 1,2 миллиона жителей архипелага приходилось 625 тысяч коек в местах размещения, и это один из самых больших в мире показателей. В итоге летом на острова приезжает слишком много отдыхающих. В этом году на Балеарах даже появился термин — "туризм массового уничтожения".

Местные власти настроены решительно: они хотят уменьшить количество мест в самых дешевых отелях, которые выкупает в основном британская молодежь. От пьяных и антисоциальных выходок таких туристов страдает репутация курортов, отмечают чиновники.

В этом регионе Испании был принят новый закон о туризме, который ограничивает создание новых развлекательных учреждений, а также предусматривает ликвидацию почти 40 тысяч мест размещения. Среди них — отели категории в одну и две звезды, ночные бары и закусочные. Их выкупят у владельцев. На эти цели в бюджет заложено десять миллионов евро. Затем чиновники решат, закрыть их или перепрофилировать с помощью инвесторов в места отдыха более высокого уровня.

С помощью этой меры исполнительная власть намерена способствовать качественному обновлению туристического предложения в первую очередь на Ибице и Майорке.

Источник: АТОР