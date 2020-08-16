Власти Германии не советуют ездить в Испанию. Кроме одного региона

Власти Германии рекомендуют согражданам воздержаться от поездок в Испанию. Исключение можно сделать только для Канарских островов, где ситуация пока более или менее благополучная.
О том, что Испания включена в список «зон повышенного риска» заявила на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар. Возвращающимся из Испании немцам придётся ставать тест на COVID-19 и в некоторых случаях их ждёт карантин.
До настоящего времени неблагополучными считались только Мадрид, Страна Басков, Арагон, Каталония, Наварра. Теперь же этот список включает почти все регионы Испании.Темы: Туризм Лас Пальмас де Гран Канария В мире