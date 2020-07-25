Власти Бельгии советуют не посещать шесть регионов в Испании

Правительство Бельгии в пятницу расширило список мест, куда не рекомендовано сейчас ездить из-за коронавируса. В него вошли шесть автономных сообществ Испании.
Не советуют бельгийские власти посещать Арагон, Каталонию, Эстремадуру, Ла-Риоху и Страну Басков. Они помещены в так называемый «оранжевый» список.
А провинции Лерида и Уэска правительство Бельгии и вовсе поместило в «красный» список регионов, куда въезд сейчас запрещён.
Ранее власти Норвегии приняли решение внести Испанию в список "красной зоны", где ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Это значит, что все въезжающие в Норвегию из этой страны должны будут проходить 10-дневный карантин.Темы: Туризм В мире