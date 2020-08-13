Видеокамера сняла дерзкое ограбление туристов в Барселоне

В Сети активно обсуждают видеозапись, на которой видно, как группа молодых людей грабит иностранных туристов в Барселоне.
В этом году в каталонской столице значительно меньше туристов, чем обычно. И они чаще сталкиваются с уличной преступностью. На этот раз внимание грабителей привлекли туристы из Бразилии. Они выходили из своего отеля на проспекте Пасео-де-Колом и собирались сесть в автомобиль. Их поджидали четверо злоумышленников. Один из них набросился на туриста и начал снимать с него часы, но встретил сопротивление. Тогда на помощь грабителю подоспели его сообщники. Туристы не пострадали, но сильно испугались. У мужчины порвана футболка.
Ранее сообщалось об аналогичном преступлении, жертвой которого стал российский футболист Фёдор Смолов. Его также ограбили в Барселоне и тоже украли дорогие часы. Испанские СМИ оценили их в 300 тыс. евро.Темы: Туризм Барселона