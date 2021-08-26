Валенсия готовится к празднику Лас-Фальяс

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Валенсия снова отпразднует Лас-Фальяс. Праздник перенесли на начало сентября из-за коронавируса.
Лас-Фальяс пройдёт с 1 по 5 сентября. При этом будут действовать ограничения, поскольку Валенсия по-прежнему находится в зоне высокого риска распространения коронавируса. На протяжении всего фестиваля будет действовать ночной комендантский час, который запрещает передвижение между часом ночи и шестью часами утра. Кроме того, запрещено собираться группами более 10 человек.
Движение в центре города перекроют, но общественный транспорт будет работать, сообщает телеграм-канал "Испания".
Лас-Фальяс — важный весенний праздник, который традиционно отмечается в середине марта. Это торжество, получившее статус объекта нематериального наследия ЮНЕСКО, продолжается целую неделю. В эти дни в городе можно увидеть сотни огромных фигур из дерева или папье-маше, именуемых нинотс. Композиции зачастую имеют сатирический характер и высмеивают современных политиков. Каждый день в 14:00 в Валенсии запускают дневной салют, который дает начало парадам и традиционным танцам на улицах города. В последний день праздника большинство фигур нинотс сжигается.