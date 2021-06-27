В живописной испанской долине появились монгольские юрты

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Туристы в испанской долине Херте теперь могут переночевать в настоящей монгольской юрте.
Весной в этих местах принято восхищаться цветущими черешнями, а в остальное время можно наблюдать за чистейшим небом. Из уютной юрты с прозрачным круглым сводом это делать особенно приятно. А уединённость таких необычных номеров полностью освобождает от связанных с ковидом ограничений. Забронировать юрту можно здесь.
Когда деревья цветут, долина превращается в туристическую мекку. Это происходит весной, а сейчас тут спокойно и немноголюдно. При этом сейчас — самое время дегустировать сами ягоды, которые известны далеко за пределами Испании. Здесь их выращивают традиционным способом без использования химикатов, в результате чего черешня приобретает уникальный вкус и обладает высоким содержанием витаминов и полезных веществ.