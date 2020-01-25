В список лучших туристических направлений от New York Times вошли три испанских

В ежегодно обновляемый рейтинг для путешественников, который составляет New York Times, вошли сразу три представителя Испании. Список состоит из 52 мест на планете, которые эксперты рекомендуют посетить в 2020 году. В Испании туристам советуют обратить внимание на Астурию, Менорку и Валье-де-Аран.
АСТУРИЯ
Издание рекомендует Астурию как направление, свободное от туристических толп, и подчёркивает, что новые маршруты высокоскоростных поездов AVE сделают этот регион очень удобным для посещений. В качестве развлечений перечислены пешие и велосипедные прогулки, горный туризм и сёрфинг. Отдельно упоминаются гастрономические богатства этого края и мишленовские рестораны. «Единственное, на что жалуются приезжие — переедание», - шутят эксперты.
МЕНОРКА
Менорка привлекла внимание New York Times пейзажами дикой природы и девственными пляжами. Кроме того, Менорка готовится к открытию в этом году филиала галереи современного искусства Hauser & Wirth (Цюрих). От должен разместиться на крошечном островке Дель-Рей среди корпусов старинного военного госпиталя. Американским туристам авторы советуют не зацикливаться на больших сетевых гостиницах, а присмотреться к аутентичным бутик-отелям, чтобы лучше прочувствовать остров.
ВАЛЬЕ-ДЕ-АРАН
Комарку Валье-де-Аран издание также выделяет за территориальную отдалённость от крупных туристических центров. «Благодаря уединённости, регион на протяжении столетий сохраняет в нетронутом виде свои средневековые деревушки, местное наречие и девственную природу», - отмечает New York Times. Активному туристу здесь есть, чем заняться в любое время года. Зимой — кататься на горнолыжном курорте Бакейра-Берет. А летом — ходить в походы и совершать велопробеги по Пиренеям.Темы: Туризм