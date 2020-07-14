В Rynair рассказали, как вернуть деньги за отменённые рейсы

Из-за пандемии коронавируса Rynair пришлось отменить рейсы почти для 30 миллионов человек. При этом до конце июля в авиакомпании обещают вернуть деньги за билеты на май и за 90% июньских билетов.
Об этом заявил СЕО Rynair Эдди Уилсон в своем видеообращении, сообщает портал finance.ua.
“Это хорошие новости для тех, кто покупал билет на нашем сайте или через приложение Rynair, потому что к концу месяца все они получат ваучер на обмен билета, возврат средств за него или перенос перелета на другую дату”, – рассказал он.
В лоукосте получают обращения клиентов, которые покупали билеты через посредников, но не получили возврат. Среди таких посредников авиакомпания назвала Kiwi.com, Last Minute.com, On The Beach и Love Holidays.
В таком случае проблема в том, что эти агентства не передают актуальную информацию о контактах пассажиров авиакомпании. Соответственно – авиакомпания не может связаться из пассажиром и вернуть деньги.
Что делать:
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Туризм В мире