В поезда AVE стали пускать с большими собаками 

Испанская ЖД-компания Renfe разрешила перевозить в высокоскоростных поездах AVE собак весом до 40 килограммов между Валенсией и Мадридом.

Для пассажиров с большими собаками есть два ежедневных рейса. При этом один пассажир может перевезти только одну такую собаку. А на поезд должно приходиться не больше двух собак. Причём ехать они должны в одном вагоне в специально отведенных для этого местах.

При этом домашних животных до 10 килограммов можно перевозить практически без ограничений.