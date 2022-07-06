В Памплоне начинается грандиозный праздник Сан-Фермин

В последние два года Сан-Фермин пришлось отменить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поэтому этот Сан-Фермин будет особенным. Ожидается прибытие 130 тысяч гостей на автобусах и ещё более 20 тысяч — на поездах. В городе состоится 532 официальных мероприятия.

Сан-Фермин ежегодно в начале июля проводится в Памплоне уже 800 лет. Фестиваль неизменно привлекает в город огромное число туристов из разных стран мира. Торжества длятся неделю и включают множество различных мероприятий, в том числе энсьерро — бег от 12 разъяренных быков по улицам города. Нередко энсьерро заканчивается госпитализацией участников и даже приводит к человеческим жертвам.

За всю историю своего существования Сан-Фермин переносили всего несколько раз. А за последние 200 лет фестиваль ещё ни разу не отменяли из-за пандемии (не считая прошлого года), хотя за это время страна пережила и эпидемию холеры, и печально известную испанку, вспоминает историк Мигель Ису. В последний раз праздник отменили частично в 1997 году, когда террористы ETA убили политика Мигеля Анхеля Бланко.