В Мадриде хотят открыть тайный туннель Бонапарта для посетителей

Жозеф Бонапарт вступил на испанский престол благодаря успехам своего младшего брата Наполеона Бонапарта, завоевавшего к тому моменту всю Европу. Однако Жозеф правил Испанией всего 5 лет и был крайне непопулярен среди народа. За любовь к выпивке испанцы даже прозвали его дон Пепе Бутылка (don Pepe la Botella). Опасаясь народного восстания, король в 1811 году поручил в целях своей безопасности проложить секретный подземный ход между Королевским дворцом (Palacio Real) и парком Каса-де-Кампо (Casa de Campo). Выход из туннеля был закрыт металлическими воротами, единственный ключ от которых имел Жозеф.

До сих пор туннель не использовался, хотя было несколько попыток утвердить план по его восстановлению и открытию. Туннель имеет 55 метров в длину, большая его часть сохранилась в первоначальном виде, хотя некоторые участки подверглись обновлению в 2011 году. Такая ситуация была вызвана тем, что одна часть туннеля, ближайшая к парку Рио, принадлежит муниципалитету, а другой конец подземного хода простирается до садов Моро и принадлежит Национальному наследию. Кроме того, туннель не имеет статуса объекта культурного интереса. Несмотря на историческую ценность, туннель до сих пор оставался недоступным и неизведанным местом для большинства горожан. Несколько лет назад архитектурная студия Porras La Casta, которая до этого участвовала в реформировании площади Испании, разработала план развития и открытия туннеля, но проект так и не был реализован. И вот теперь мэрия разрабатывает новый проект, по которому туннель может быть отремонтирован и открыт уже «в ближайшие месяцы».

Сообщается, что на проект закладывается до 500 000 евро, а целью его является обеспечить жителям и гостям города доступ в туннель до открытия Музея королевских коллекций, запланированного на 2020–2021 год. Чтобы избежать возможного ущерба от вандализма и скопления людей, предполагается использовать схему ограниченного потока посетителей.