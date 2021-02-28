В Мадрид прибыл новый высокоскоростной поезд — конкурент AVE

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Новый высокоскоростной поезд от французского оператора Ouigo — уже в Мадриде, на вокзале Аточа. Как ожидается, он станет прямым конкурентом Avlo — бюджетной версии AVE от компании Renfe.
С 10 мая поезда Ouigo начнут ходить по маршруту Мадрид-Барселона с остановками в Сарагосе и Таррагоне. Это расстояние состав преодолевает за 2,5 часа. Вагоны у Ouigo просторные, с большим расстоянием между сиденьями. Они оборудованы зарядками для телефонов и ноутбуков. Есть что-то вроде вагона-ресторана. Билет обойдётся всего в 9 евро.
Поезд рассчитан на 509 мест (у Avlo — 438). Пассажиры должны быть в масках, в поездах будут стоять ёмкости с дезинфицирующим гелем. Регулярно будет проводится глубокая очистка салона.
Французы инвестировали в завоевание испанского рынка 600 миллионов евро, подготовили для запуска 14 поездов и наняли 1300 человек (более 50% из них — женщины).