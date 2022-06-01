В испанских железных дорог случился овербукинг

В понедельник утром на станции в Лериде собралась толпа с билетами на один и тот же поезд до Барселоны.

Выяснилось, что билетов гораздо больше, чем мест. Кому-то пришлось стоять в вагоне или сидеть на полу. А 30 пассажиров пошли пешком до станции Camp de Tarragona, куда подогнали второй поезд.

Дело в том, что между Леридой и Барселоной решили запустить второй утренний поезд Avant, так как один не справлялся с пассажиропотоком. Но компания Renfe начала продавать билеты в двойном объёме на день раньше. Случайно.